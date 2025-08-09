news_header_top
Общество 9 августа 2025 19:20

В России началась перепись воробьев из-за снижения их численности

В России началась экопросветительсткая акция «Всероссийская перепись воробьев», которая проводится каждый год. Она продлится до 17 августа включительно. В ее рамках ученые актуализируют данные о численности домового и полевого видов воробьев. Причем желающие могут помочь в подсчетах.

Отмечается, что эту акцию проведут еще и зимой. Ее организуют при поддержке Союза охраны птиц России, проекта по популярной биологии «Улитка Марта», зоологического музея МГУ, Всероссийского общества охраны природы и других.

Участники акции выберут удобные для себя места, где обитают воробьи, и понаблюдают за ними. Выводы нужно будет записать в дневник, а именно количество воробьев, описание их особенностей поведения и добавить фото или видео (последний пункт по желанию).

По словам организаторов акции, Организаторы в последнее время в европейских странах численность воробьев снижается. Акция поможет российским ученым отследить ситуацию и отметить изменения.

#птицы #ученые
