В России наблюдается рост активности ОРВИ

На территории России наблюдается рост активности ОРВИ, однако такая ситуация характерна для этого времени года.

Как сообщает ТАСС, в структуре возбудителей увеличивается доля вирусов гриппа, при этом доминирует вирус грипп А(H1N1)2009. Этот вирус чаще других вызывает тяжелое течение заболевания и приводит к легочным осложнениям.

Вирус гриппа может в течение суток прогрессировать до тяжелых осложнений, наиболее частым из них является пневмония, которая составляет 65% всех осложнений и может приводить к летальным исходам.

Самым эффективным способом профилактики гриппа является вакцинация.

По возможности, стоит избегать посещения массовых мероприятий в закрытых помещениях, соблюдать режим дня и вести здоровый образ жизни.

Важно помнить, что болезнь, перенесенная «на ногах» может привести к осложнениям в дальнейшем.