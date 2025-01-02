Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В России наблюдается рост активности ОРВИ
На территории России наблюдается рост активности ОРВИ, однако такая ситуация характерна для этого времени года.
Как сообщает ТАСС, в структуре возбудителей увеличивается доля вирусов гриппа, при этом доминирует вирус грипп А(H1N1)2009. Этот вирус чаще других вызывает тяжелое течение заболевания и приводит к легочным осложнениям.
Вирус гриппа может в течение суток прогрессировать до тяжелых осложнений, наиболее частым из них является пневмония, которая составляет 65% всех осложнений и может приводить к летальным исходам.
Самым эффективным способом профилактики гриппа является вакцинация.
По возможности, стоит избегать посещения массовых мероприятий в закрытых помещениях, соблюдать режим дня и вести здоровый образ жизни.
Важно помнить, что болезнь, перенесенная «на ногах» может привести к осложнениям в дальнейшем.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»