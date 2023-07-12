Эксперты: В России растет спрос на приключенческий туризм, но у Татарстана своя фишка

В России набирают популярность путешествия к природным и часто труднодоступным достопримечательностям, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ). В то же время эксперты отмечают, что в Татарстане создан свой тренд, а потребности в развитии этого направления в республике пока нет.

По данным РСТ, самым востребованным регионом для туристов, ищущих приключений, в марте — июне этого года стала Республика Алтай – туда поехал каждый четвертый путешественник. Почти столько же поездок состоялось в Дагестан. В пятерку регионов-лидеров по числу туристов, интересующихся необычными природными достопримечательностями, вошли ещё три республики: Северная Осетия, Адыгея и Карелия. На пять этих регионов суммарно приходится 75% приключенческого турпотока.

Самой популярной природной достопримечательностью весной — в начале лета у россиян стал Сулакский каньон, расположенный в Дагестане. Второе место по турпотоку заняло дагестанское же Чиркейское водохранилище. Село Чемал в Республике Алтай замыкает тройку популярных туристических магнитов.

Президент Ассоциации турагентств РТ Рамиль Мифтахов отметил «Татар-информу», что в Татарстане есть свой тренд. «Наш регион больше культурно-познавательный и питательный — я имею ввиду познание кухонь и истории народов. То есть все для того, чтобы люди приехали и испытали релакс», — считает он.

По словам собеседника агентства, приключенческий туризм — это «достаточно непростая история для потребителя, требующая дополнительных ресурсов для выхода из зоны комфорта»: там люди специально готовятся, покупают соответствующую экипировку и преодолевают пешие переходы по 10 — 20 км. Он полагает, что в Татарстане приключенческий сегмент не реализован, наверное, еще и потому, что в нем нет потребности.