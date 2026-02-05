news_header_top
Экономика 5 февраля 2026 13:26

В России на поддержку экспортеров в 2026 году заложили почти 2,4 млрд рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В России на поддержку экспортеров в 2026 году заложили почти 2,4 млрд рублей. Такую цифру назвал «Татар-информу» статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Роман Чекушов на Всероссийской конференции поддержки экспорта «Сделано в России. Выбирают в мире», которая проходит в Казани.

«2,36 млрд рублей – это те средства, которые предусмотрены в федеральном бюджете на 2026 год. Мы рассчитываем, что эти средства будут достаточными, чтобы обеспечить поддержку экспорта в регионах в лице наших центров поддержки экспорта. Они, безусловно, являются «одним окном» для экспортера в субъектах Российской Федерации», – сказал Чекушов.

Он добавил, что совместно с депутатами Государственной Думы будут планировать финансовые средства на поддержку российских экспортеров на следующую трехлетку.

«Конечно, нам бы хотелось держать тот уровень, который заложен уже в этом году, и будем изыскивать возможности совместно с Российским экспортным центром обеспечить необходимую поддержку», – заключил он.

