В России на этикетках могут перестать указывать место размещения срока годности

Для экономии чернил на этикетках могут перестать указывать часть информации о продукте — речь идет о месте производства товара и об указаниях, где именно на нем обозначены срок годности и дата изготовления. С предложением уменьшить размер этикеток ранее выступили предприниматели, теперь их поддержал Росстандарт, сообщает РБК.

В июле вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила ряду ведомств, включая Росстандарт, изучить возможность уточнить национальные стандарты в области этикетирования. Они определяют минимальную и максимальную площадь, которую занимают сведения о продукте на упаковке.

До этого предложение уменьшить этикетки выдвинули производители продуктов питания. Бизнесмены столкнулись с нехваткой упаковки и чернил из-за санкций, которые страны Запада ввели после начала специальной военной операции на Украине.

Свою позицию ведомства должны были сформулировать еще до 22 июля. Однако, по словам представителя Абрамченко, поручение еще находится в проработке и консолидированных предложений в аппарат вице-премьера не поступало.

В Росстандарте рассказали, что, в частности, могут быть сокращены «данные об адресах производства пищевой продукции, указание на места нанесения даты изготовления и срока годности, знаков и пиктограмм».

При этом уточнения стандартов в области этикетирования должны производиться путем внесения изменений в технические регламенты Таможенного союза, общие для стран Евразийского экономического союза (в ЕАЭС помимо России входят Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан), уточнили в ведомстве.

Дело в том, что требования к размеру этикеток устанавливаются именно техническим регламентом «Пищевая продукция в части ее маркировки» и техрегламентами на отдельные виды пищевой продукции. Пока что предложения по изменению этих документов в Евразийскую экономическую комиссию, регулирующий орган ЕАЭС, не поступали.