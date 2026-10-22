В России на 30 дней увеличат срок оплачиваемого больничного по уходу за ребенком

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Правительство России увеличит на 30 дней в год максимальный срок оплачиваемого больничного, который родитель может взять для ухода за заболевшим ребенком. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина, передает РИА Новости.

Сейчас в зависимости от заболевания и возраста ребенка родителям предоставляют от 45 до 120 оплачиваемых дней больничного в год.

По словам Мишустина, в некоторых случаях ребенку требуется больше времени для полного восстановления, однако даже максимального срока больничного может не хватить. Тогда родителям приходится возвращаться к работе, поскольку выплаты по временной нетрудоспособности прекращаются.

Чтобы поддержать семьи в таких ситуациях, правительство увеличит каждый из предусмотренных периодов на 30 дней в год. На такой же срок продлят и выплаты по временной нетрудоспособности.