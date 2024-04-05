В России на 200 млрд рублей увеличат финансирование льготной IT-ипотеки

В России увеличено финансирование программы льготной ипотеки для IT-специалистов. Общий лимит средств вырастет сразу на 200 млрд рублей — до 700 млрд. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мера принята, чтобы повысить количество людей, которые смогут воспользоваться программой. Ожидается, что купить квартиру, дом или земельный участок под строительство по льготным условиям смогут еще порядка 15 тысяч IT-специалистов.

«Их поддержка — значимая часть нашей работы по укреплению кадрового потенциала отрасли», — подчеркнул Мишустин.

Программа льготной IT-ипотеки была запущена в 2022 году. Ее участниками могут стать специалисты в возрасте от 18 до 50 лет. Ставка по такому кредиту составляет до 5% годовых.

Решение о повышении лимита средств принята в соответствии с указом Президента России Владимира Путина.