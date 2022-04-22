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Ру Тат
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Здоровье
22 апреля 2022  20:26

В России может появиться регистр фармацевтов и студентов-медиков

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В России планируют создать регистр фармацевтов, а также студентов, получающих медицинское и фармацевтическое образование. Такую инициативу в Госдуму внесло Правительство России, говорится в документе, опубликованном в электронной базе нижней палаты парламента.

Соответствующими полномочиями планируется наделить Минздрав.

Сейчас в России организован только персонифицированный учет медиков, входящих в федеральный регистр медработников. Инициатива позволит распространить его на фармацевтов и учащихся медицинских колледжей и вузов.

Регистр позволит мониторить кадрового состава в здравоохранении, а также определить уровень трудоустройства среди студентов, получшивших медицинское образование.

 

#здравоохранение #студенты-медики
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