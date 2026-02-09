В России может появиться первая улица-музей

В Нижнем Новгороде рассматривается возможность присвоения улице Кожевенной и прилегающим территориям статуса улицы-музея. Об этом сообщает «Время Н».

Вопрос о подготовке необходимой нормативно-правовой базы включен в повестку февральского заседания рабочей группы при правительстве Нижегородской области под руководством заместителя губернатора Олега Берковича, отметил председатель правления благотворительного фонда «Земля Нижегородская» Александр Сериков.

По его словам, в случае положительного решения Нижний Новгород станет первым городом в России, где официально появится улица-музей.

Развитием пространства на улице Кожевенной занимаются с 2017 года. В предполагаемое музейное пространство входят 37 объектов, расположенных на самой улице, а также на площадях Народного единства и Зачатской. В их числе – кремлевский фуникулер, ночлежный дом Бугрова, чайная «Столбы», храмы, жилые здания, скульптуры, уличные экспозиции, арт-объекты, барельефы, комплекс военных красных казарм и Зачатская башня Нижегородского кремля.

Инициатива о присвоении Кожевенной соответствующего статуса была направлена губернатору Нижегородской области Глебу Никитину и главе Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву.

«Нормативного статуса улицы-музея пока ни в одном городе России нет, но будем надеяться, что мы найдем решение, в том числе, с внесением изменений в нормативно-правовую базу Нижегородской области, для того чтобы статус этот присвоить», – отметил инициатор проекта.

Он также подчеркнул, что официальное решение повлечет за собой обязательства по дальнейшему развитию территории.