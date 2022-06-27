В России может появиться новый налоговый вычет для самозанятых

В России предлагают распространить право на получение имущественного налогового вычета на самозанятых. Данная инициатива в ближайшее время поступит на рассмотрение Госдумы, сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

Проект разработан с учетом многочисленных обращений самозанятых, рассказал один из авторов инициативы — зампред комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов.

«Их становится все больше и больше в России, так как эксперимент по действию такого льготного режима налогообложения оказался очень удачным. Но если сравнивать самозанятых с индивидуальными предпринимателями-физлицами, то у них прав сегодня меньше», — отметил он.

Парламентарий считает, что введение имущественного налогового вычета позволит еще больше увеличить интерес россиян к самозанятости, смотивирует их выйти из тени.

«Возможность самозанятым воспользоваться имущественным вычетом — крайне важная мера по поддержке работающих граждан. Надо, чтобы работящий человек в России выходил из гаражей, из тени. Работал „вбелую“. И задача государства — создать такое условие», — заметил другой автор инициативы — первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.