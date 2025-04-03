В России может появиться новая форма управления МКД

В России могут законодательно закрепить особый статус муниципальных предприятий (МУПов) в сфере управления многоквартирными домами. Об этом «Татар-информу» рассказал начальник Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан Александр Тыгин.

«Эта инициатива сформирует конкуренцию на рынке. Должно быть многофакторное влияние на систему управления. Первый фактор – это возможность обратиться к управлению публичной властью напрямую, в данном случае к местному самоуправлению. Во-вторых, это все сопряжено с жилищными тарифами», – пояснил он.

Нынешняя система тарифообразования, по мнению главного государственного жилищного инспектора РТ, неэффективна, поскольку муниципалитеты устанавливают усредненные расценки, не учитывающие особенности конкретных домов – этажность, наличие лифта, площадь уборки. При этом жильцы, хотя по закону имеют право определять стоимость услуг, на практике просто принимают предложенные исполкомом цифры.

Управляющие компании, пытаясь обосновать реальные расходы, сталкиваются с сопротивлением. По мнению Тыгина, УК должны согласовывать с собственниками план работ и их стоимость на год, а не брать за основу шаблонные тарифы. Также, по его словам, важно учитывать потребности жильцов – например, в одном дворе может быть больше детей и нужна площадка, а в другом важнее парковка. Муниципалитет не может диктовать универсальные решения, поэтому ключевая роль должна оставаться за собственниками.

«Мы уверены, что эта идея с МУПами состоится. В среднем такие законодательные инициативы занимают от трех до пяти лет. Профильный комитет Госдумы работает с этим уже два года. Мы, как республиканская инспекция, тоже участвуем в этой работе. Недавно мы встречались с Сергеем Пахомовым (председатель Комитета Государственной Думы РФ по строительству и ЖКХ, – прим. Т-и), обсудили, что эта форма зайдет именно с двумя функциями: гарантирующей и создающей конкуренцию. И наши частники без вариантов начнут работать лучше», – заключил Александр Тыгин.

Подробнее о том, какую форму управления домом лучше выбрать, чтобы в нем был порядок, читайте в материале: «УК штрафуем на 50 тысяч, ТСЖ – на 500 рублей»: Тыгин о двойных стандартах в сфере ЖКХ.