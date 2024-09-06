В России может появиться научный совет по патриотическому воспитанию в вузах

Под руководством Минобрнауки России будет создан научный совет по патриотическому воспитанию в вузах. Об этом передает ТАСС.

«Проехав огромное количество вузов, мы поняли одно — то направление, та нота, которая взята в основе патриотического воспитания, иногда вредит этому воспитанию, а не помогает, — объяснила режиссер-документалист, поэт, руководитель культурных проектов Комитета семей воинов Отечества Олеся Шигина. — И многие педагоги в растерянности, они не понимают, что делать, то есть у них нет определенного языка риторики. Мы выходим с предложением организовать научный совет».

По ее словам, она провела переговоры с несколькими дальневосточными вузами, в которых подтвердили, что для ведения работы в части патриотического воспитания нет нужного инструментария.

Шигина считает, что научный совет поможет создать методологию, в том числе научную и научно-популярную. Она подчеркнула, что в дискуссию нужно вовлекать молодых людей, затрагивать эмоции при помощи кино, живописи, поэзии.