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В России может появиться научный совет по патриотическому воспитанию в вузах
Под руководством Минобрнауки России будет создан научный совет по патриотическому воспитанию в вузах. Об этом передает ТАСС.
«Проехав огромное количество вузов, мы поняли одно — то направление, та нота, которая взята в основе патриотического воспитания, иногда вредит этому воспитанию, а не помогает, — объяснила режиссер-документалист, поэт, руководитель культурных проектов Комитета семей воинов Отечества Олеся Шигина. — И многие педагоги в растерянности, они не понимают, что делать, то есть у них нет определенного языка риторики. Мы выходим с предложением организовать научный совет».
По ее словам, она провела переговоры с несколькими дальневосточными вузами, в которых подтвердили, что для ведения работы в части патриотического воспитания нет нужного инструментария.
Шигина считает, что научный совет поможет создать методологию, в том числе научную и научно-популярную. Она подчеркнула, что в дискуссию нужно вовлекать молодых людей, затрагивать эмоции при помощи кино, живописи, поэзии.
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