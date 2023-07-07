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В России может появиться лизинг жилья — альтернатива ипотеке
Альтернативой для тех россиян, которые не могут взять ипотеку, может стать лизинг жилья. Введение такой услуги рассмотрит Банк России, сообщают «Известия».
Расширение возможностей для тех, кто нуждается в жилье, предусмотрено в стратегии развития финрынка до 2030 года, которая была принята в прошлом году.
Коммерческий лизинг, или аренда, уверены в ЦБ, подойдет россиянам, у которых нет кредитной истории, прошедшим процедуру банкротства, а также тем, у кого не хватает средств на первоначальный взнос. Подобная услуга уже действует в Италии и Испании — аренда с правом выкупа. В России тоже есть удачный пример — проект арендного жилья от ДОМ.РФ.
В регуляторе объяснили, что введение новой услуги потребует регулирования в отношении участников рынка. К примеру, необходимо закрепить минимальные требования к финансовой устойчивости и прозрачности их деятельности, меры для защиты клиентов. К тому же потребуется изучить и выровнять условия действия лизинга жилья и ипотеки в части зачета НДС и расчета налога на имущество.
Еще один важный момент — новый инструмент не должен использоваться как метод оптимизации балансов застройщиков и обхода действующих регуляторных ограничений на ипотечном рынке.
Проект лизинга жилья, уточнили в Банке России, пока находится на рассмотрении. Однако представители банковского сектора уверены, что инструмент может лишь дополнить уже существующие варианты. К тому же для его развития потребуется поддержка от государства.
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