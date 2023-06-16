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Руc Тат
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Экономика 16 июня 2023 17:01

В России может появиться льготный налоговый режим для вышедших из статуса МСП компаний

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В России необходимо создать льготный переходный режим для компаний, которые выросли из категории МСП. Об этом на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума заявил Президент РФ Владимир Путин.

Он напомнил, что сейчас при смене категории компании теряют право на льготные режимы налогообложения. «Налоговая нагрузка на них в момент возрастает — и так до того момента, пока они не оформят льготу в рамках поддержки уже крупного бизнеса. Возникает ситуация, когда мало стимулов расти, переходить в другую весовую категорию», — подчеркнул он.

По словам Путина, переходный режим позволит избежать ситуаций, когда компании идут на различные ухищрения для сохранения прежнего статуса. К тому же государство должно не «ловить за руку» нарушителей, а помогать и создавать условия для развития бизнеса.

«Я прошу Правительство в начале следующего года представить предложения на этот счет, включая запуск льготного переходного режима налогообложения», — заключит глава государства.

#мсп #Владимир Путин
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