Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В России может появиться льготный налоговый режим для вышедших из статуса МСП компаний
В России необходимо создать льготный переходный режим для компаний, которые выросли из категории МСП. Об этом на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума заявил Президент РФ Владимир Путин.
Он напомнил, что сейчас при смене категории компании теряют право на льготные режимы налогообложения. «Налоговая нагрузка на них в момент возрастает — и так до того момента, пока они не оформят льготу в рамках поддержки уже крупного бизнеса. Возникает ситуация, когда мало стимулов расти, переходить в другую весовую категорию», — подчеркнул он.
По словам Путина, переходный режим позволит избежать ситуаций, когда компании идут на различные ухищрения для сохранения прежнего статуса. К тому же государство должно не «ловить за руку» нарушителей, а помогать и создавать условия для развития бизнеса.
«Я прошу Правительство в начале следующего года представить предложения на этот счет, включая запуск льготного переходного режима налогообложения», — заключит глава государства.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»