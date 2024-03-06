В России может появиться государственный маркетплейс

В Совете Федерации предложили создать государственный маркетплейс. С такой инициативой к заместителю главы Департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Юлии Юдиной накануне обратился заместитель председателя Комитета верхней палаты по экономической политике Иван Абрамов, пишет газета «Ведомости».

«Вы не думали, что, чтобы поддержать наших российских товаропроизводителей, может быть, [необходимо] создать свой маркетплейс для именно российских товаропроизводителей с сертификатами? У нас много приличных сервисов сегодня, например, „Госуслуги“ или Почта России — тоже с государственным участием», — заявил сенатор.

Абрамов уверен, что, приобретая товары на государственной торговой площадке, покупатели будут точно уверены в их качестве.