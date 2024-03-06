news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Экономика 6 марта 2024 09:52

В России может появиться государственный маркетплейс

Скопировать ссылку

В Совете Федерации предложили создать государственный маркетплейс. С такой инициативой к заместителю главы Департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Юлии Юдиной накануне обратился заместитель председателя Комитета верхней палаты по экономической политике Иван Абрамов, пишет газета «Ведомости».

«Вы не думали, что, чтобы поддержать наших российских товаропроизводителей, может быть, [необходимо] создать свой маркетплейс для именно российских товаропроизводителей с сертификатами? У нас много приличных сервисов сегодня, например, „Госуслуги“ или Почта России — тоже с государственным участием», — заявил сенатор.

Абрамов уверен, что, приобретая товары на государственной торговой площадке, покупатели будут точно уверены в их качестве.

#совфед #экономика #маркетплейс
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100