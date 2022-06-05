В России может появиться государственная электронная база учебников по истории

Государственная электронная база учебников по истории для вузов может быть создана в России до конца текущего года. Об этом сообщил председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский на первом образовательном форуме вузов России и Донбасса в Ростове-на-Дону.

Могилевский отметил, что вместо бумажных учебников в вузах закупают электронные базы.

«Анализируя базы по истории, мы видим, что хороших нет. Поэтому Российское историческое общество выступает с инициативой собрать электронную библиотеку с самой качественной литературой по истории для вузов», — заявил Могилевский.

По его словам, доступ к такой базе будет бесплатным для российских вузов и вузов Донбасса.

Отобрать подходящую литературу историческое общество сможет в течение лета, а нормативную работу Минобрнауки успеет закончить до конца 2022 года, добавил Могилевский.