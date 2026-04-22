В России может измениться порядок реализации единственного жилья при банкротстве

В России планируется внедрить новый механизм реализации единственного жилья должников в рамках процедуры банкротства. Это следует из проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „О несостоятельности (банкротстве)“», сообщает пресс-служба Минюста Татарстана.

В случае принятия новеллы единственное жилое помещение должника может быть продано лишь при условии, что его характеристики «явно превышают разумно достаточные для удовлетворения потребности в жилище».

При оценке будут учитываться: жилая площадь, место расположения, конструктивные особенности, уровень отделки и художественного оформления, уровень инфраструктуры, техническое оснащение.

Реализация «избыточного» жилья окажется возможна только при условии приобретения для должника замещающего жилья, которое должно находиться в том же населенном пункте (и районе), соответствовать требованиям жилищного законодательства, обеспечивать сохранение достойного образа жизни должника и его семьи, а также учитывать место учебы, работы и особые потребности членов семьи, пояснили в ведомстве.

При этом должник получит право участвовать в выборе замещающего жилья, а финансовый управляющий не сможет прекратить право собственности на старое жильё до приобретения нового.

Соответственно, если при продаже жилья через публичное предложение не удастся достичь цены, достаточной для приобретения замещающего жилья и существенного погашения долгов, жильё сохранится за должником.

Планируемые изменения направлены на установление справедливого баланса между интересами кредиторов и сохранением достойных жилищных условий для должников, попавших в трудную финансовую ситуацию.