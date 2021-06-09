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9 июня 2021  10:38

В России могут запретить выгул животных детям и нетрезвым гражданам

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Кабинет министров поддерживает законопроект, предложенный Советом Федерации, согласно которому гражданам в состоянии алкогольного опьянения и детям до 14 лет будет запрещен выгул домашних питомцев. Его собираются изучить в Государственной Думе, сообщает ТАСС.

В проекте есть предложение о праве региональных властей на установление своих требований к содержанию питомцев, учитывая особенности региона. Было также предложено установить разрешенную длину поводка и количество домашних любимцев, которое граждане могут держать в одной квартире.

В Совете Федерации уверяют, что дополнительных финансовых расходов этот законопроект не потребует.

#домашние животные
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