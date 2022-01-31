В России могут запретить уничтожать конфискат и санкционные продукты

В России могут ввести запрет на уничтожение конфискованных и санкционных, но пригодных к употреблению продуктов. В ближайшее время законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщают «Известия».

Инициатива принадлежит главе Комитета Госдумы по труду, зампреду фракции ЛДПР Ярославу Нилову.

«Например, браконьер незаконно ловил рыбу или добывал красную икру. Или животноводческая продукция была изъята у фермера, так как продавалась без документов. Если она признается безопасной к использованию, зачем ее уничтожать?» — полагает политик.

Предполагается, что проектом будут внесены поправки в закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов»: пригодную к употреблению продукцию было бы правильнее использовать по назначению, а не уничтожать. А проверкой их качества, полагает автор, могут заняться Роспотребнадзор и Россельхознадзор.

«Во фракциях „Единой России“ и „Новые люди“ обещали изучить законопроект, когда он будет внесен в Госдуму. Член СПЧ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов считает, что законопроект поддержать можно», — добавили в газете.