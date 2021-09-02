В России могут запретить производство одноразовых товаров из пластика

Через два года в России могут запретить производить одноразовые пластиковые товары и упаковки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Дениса Буцаева.

Ранее РЭО составила список из 28 одноразовых пластиковых товаров и упаковки, рекомендованных к запрету. Отмечалось, что запрет этих товаров может быть введен только после создания инфраструктуры производства альтернативных замещающих изделий.

«В пределах нескольких лет, мы уверены, что мощности соответствующие могут быть созданы. Около двух лет [может занять процесс создания мощностей]», — заявил Буцаев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

В числе товаров, рекомендованных к запрету, одноразовые пластиковые трубочки, тарелки, стаканы, приборы, крышки от стаканов, капсулы от кофе, ватные палочки, непрозрачные и цветные бутылки из ПЭТ (термопластичный полиэфир), коробки и пачки для табачной продукции, блистерная упаковка (кроме лекарств), упаковка для куриных и перепелиных яиц, несколько видов пакетов: дойпак, флоупак, в форме кувшина, саше-пакет, сумка-сетка для овощей и фруктов.