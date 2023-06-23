В России могут запретить использование цветных пластиковых бутылок

Уже с нового года в России могут ввести запрет на использование до пяти видов пластиковой упаковки. Это, к примеру, ПЭТ-бутылки нетрадиционного цвета, термоусадочная пленка, сумки-сетки для овощей и фруктов, пластиковые пакеты с донышком дой-пак, а также пластиковые капсулы для кофе. Об этом со ссылкой на презентацию Российского экологического оператора сообщают «Известия».

Как объяснил глава РЭО Денис Буцаев, Россия переходит к поэтапному отказу от пластика и работе с экологичными альтернативами. Так, к 2030 году в стране запретят уже около 20 видов пластиковой упаковки.

Постепенность процесса, отметил он, необходима, чтобы предприятия могли обзавестись необходимыми мощностями, а бизнес — подготовиться к грядущим нововведениям.

Специалист отметил, что главная цель нового подхода — отказ от тары, которую невозможно либо сложно переработать. К таким, к примеру, относится упаковка, состоящая из нескольких материалов, неотделяемых друг от друга.

По данным «Известий» Минпромторг подготовил доклад в Правительство России, посвященный этой теме. Однако неизвестно, когда нововведения вступят в силу.