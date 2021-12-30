В России могут запретить добавлять ароматизаторы в табачные изделия

Для снижения никотиновой зависимости среди жителей России в стране может быть введен запрет на использование ароматизаторов в составе табачной продукции. Об этом рассказал радио Sputnik член Координационного совета по борьбе против табака при Министерстве здравоохранения РФ Виктор Зыков.

«Меры, которые в будущем предлагается реализовывать согласно новой государственной концепции, затронут в большей степени требования к производству, например, требования к упаковке, раскрытию и регулированию состава, включая ограничение использования определенных ингредиентов. В частности, это вещества, которые направлены на усиление никотиновой зависимости, и ароматизаторы», — пояснил эксперт.

Он напомнил, что в Евросоюзе сигареты с ментолом и другими вкусовыми добавками уже запрещены. По мнению Зыкова, когда сигареты имеют приятные запахи ванили, ментола, конфет, а также иных веществ и продуктов, потребитель неосознанно начинает воспринимать их как что-то безопасное. Но подобные изделия наносят точно такой же ущерб здоровью.

«<…> в ароматизированных сигаретах содержится тот же самый табак, который приводит к смерти половину своих потребителей. Это очень важный момент, поскольку потребителя фактически вводят в заблуждение за счет использования привлекательных вкусов», — подчеркнул специалист.

Вместе с тем член Координационного совета по борьбе против табака заметил, что направленные на снижение никотиновой зависимости населения нововведения будут детально обсуждаться и прорабатываться Минздравом совместно с другими министерствами.