В России могут заморозить тарифы такси в непогоду

Министерство транспорта РФ и Федеральная антимонопольная служба рассматривают возможность введения ограничений на рост стоимости поездок на такси в период непогоды и ЧС. Речь идет о возможной фиксации предельного размера цены к базовому тарифу, сообщают «Известия» со ссылкой на ответ Минтранса депутату Госдумы Ярославу Нилову.

В ФАС пояснили, что в таких обстоятельствах целесообразно проработать вопрос регулирования особенностей установления и размера коэффициента. В материалах антимонопольного ведомства отмечается, что повышающий коэффициент применяется для балансировки спроса и предложения, однако в некоторых регионах он может достигать трехкратного значения и выше, существенно увеличивая стоимость поездки.

Минтранс подтвердил готовность участвовать в обсуждении возможных изменений законодательства на площадке профильного комитета Госдумы.

Представители отрасли указывают, что рост тарифов в сложных погодных условиях обусловлен увеличением издержек перевозчиков. Пробки и тяжелая дорожная обстановка удлиняют время заказов и повышают расход топлива, сокращая количество доступных поездок.

В то же время участники рынка предупреждают: административное ограничение тарифов может привести к уменьшению числа свободных автомобилей в периоды повышенного спроса и увеличению времени ожидания такси для пассажиров.