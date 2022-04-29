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Ру Тат
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Здоровье
29 апреля 2022  07:40

В России могут ввести штрафы за импорт некоторых лекарств, одобренных ВОЗ

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Госдума может ввести штрафы за ввоз ряда лекарств, рекомендованных ВОЗ, но не прошедших регистрацию в России. Об этом сообщают «Известия».

Рассмотрение законопроекта запланировано на 17 мая. Если он будет принят, то из Кодекса об административных правонарушениях уберут исключение, касающееся данной категории препаратов.

Ожидается, что нарушители будут выплачивать от 75 до 200 тыс. рублей, должностные лица и предприятия — от 150 до 600 тыс., а юрлица — от 2 до 6 млн рублей.

Комментируя инициативу, в Госдуме уточнили, что она принимается из-за возможной опасности иностранных лекарств. Фракции КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР планируют поддержать проект, а «Единая Россия» и «Новые люди» намерены высказаться позднее, ближе к дате рассмотрения документа.

#Госдума #ВОЗ #лекарства
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