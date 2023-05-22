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В России могут ввести семейные сертификаты на покупку автомобиля
В России могут появиться семейные сертификаты на покупку автомобиля отечественного производства. Воспользоваться ими смогут супруги в возрасте до 30 лет, в семье которых родился первый ребенок. Соответствующий законопроект в Госдуму внесет ЛДПР, сообщают «Известия».
«Сумма выплат составит миллион рублей, в рамках которого россияне должны будут выбрать себе машину из линейки российского автопрома. При этом продать ее они смогут только по истечении пяти лет», — объясняется в статье.
По мнению главы Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, инициатива станет подспорьем молодым семьям и поможет преодолению серьезного демографического кризиса в России.
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