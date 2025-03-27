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Общество 27 марта 2025 08:50

В России могут ввести самозапрет на получение иностранных звонков

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В России рассматривается возможность введения самозапрета на получение звонков с иностранных номеров и с территории иностранных государств уже в сентябре 2025 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера – руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Отмечается, что система позволит гражданам самостоятельно блокировать входящие вызовы с зарубежных номеров и территорий.

В марте текущего года на совещании с Президентом Григоренко подчеркнул, что большинство случаев телефонного мошенничества связано именно с международными звонками. Поэтому внедрение механизма самозапрета позволит гражданам самостоятельно блокировать такие вызовы, защищая себя от потенциальных угроз.

#закон #Мошенничество
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