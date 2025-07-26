В Общественной палате предложили ограничить число алкомаркетов в городах

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографической политике и защите традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко выступил с инициативой сократить количество специализированных магазинов по продаже алкоголя в российских городах. По его мнению, допустимая плотность таких торговых точек – не более одной на каждые 5 тысяч жителей, об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что особенно остро эта проблема стоит в мегаполисах, где алкомаркеты часто размещаются на первых этажах многоквартирных домов. Рыбальченко считает, что подобная практика должна быть прекращена.

«Мы должны ориентироваться на международные нормы. Размещение алкоголя в шаговой доступности, особенно в жилых домах, создает серьезные риски, провоцирует алкоголизацию населения и нарушает спокойствие жителей», – заявил он.

Он также отметил необходимость ограничения ассортимента алкомаркетов. По его словам, продажа обычных продуктов по сниженным ценам в таких магазинах стимулирует покупку спиртного в нагрузку, что, по сути, становится формой скрытого продвижения алкоголя.

Рыбальченко добавил, что аналогичные меры должны применяться и к так называемым «наливайкам», работающим рядом с жилыми домами, поскольку они также негативно влияют на общественное пространство и уровень безопасности.