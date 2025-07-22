В России могут ввести круглогодичный призыв на военную службу

В Госдуму внесён законопроект, предполагающий изменение сроков призыва на срочную военную службу. Документ разработали глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Он уже размещён в думской электронной базе, сообщает ТАСС.

В настоящее время призыв проходит дважды в год – весной и осенью – на основании указов президента. Однако авторы инициативы предлагают закрепить возможность призыва на протяжении всего календарного года, с 1 января по 31 декабря, также по президентскому указу.

Согласно проекту, отправка призывников к местам службы будет по-прежнему проводиться дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. В остальное время планируется проводить медицинские обследования, психологический отбор и заседания призывных комиссий.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, такие изменения позволят «равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу».

Законопроект также устанавливает особые сроки для некоторых категорий призывников. Так, жители сельской местности, занятые в сезонных работах, будут отправляться на службу с 15 октября по 31 декабря. Педагогические работники – с 1 мая по 15 июля. Жители отдельных районов Крайнего Севера – с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.

Если законопроект будет одобрен и подписан президентом, он вступит в силу с 1 января 2026 года.