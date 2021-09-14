В России могут в три раза повысить налог для металлургов

Налог на добычу сырья для российских металлургов могут повысить втрое, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на Минфин РФ, передает радио Sputnik.

Сейчас рента на добычу твердых полезных ископаемых в России – это около 1-2% выручки организаций, в то время как во всем мире этот налог составляет 3-5%.

Источник интернет-издания в Минфине РФ пояснил, что в данный момент правительство занимается поправками к Налоговому кодексу, по которым коэффициент к ставке налога на добычу природных ископаемых вырастет с 3,5 до 10.