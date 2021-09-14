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14 сентября 2021  10:53

В России могут в три раза повысить налог для металлургов

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Налог на добычу сырья для российских металлургов могут повысить втрое, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на Минфин РФ, передает радио Sputnik. 

Сейчас рента на добычу твердых полезных ископаемых в России – это около 1-2% выручки организаций, в то время как во всем мире этот налог составляет 3-5%. 

Источник интернет-издания в Минфине РФ пояснил, что в данный момент правительство занимается поправками к Налоговому кодексу, по которым коэффициент к ставке налога на добычу природных ископаемых вырастет с 3,5 до 10.

#налоги #минфин рф #полезные ископаемые
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