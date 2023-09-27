В России могут в 10 раз увеличить штрафы за врезки в канализацию и водопровод

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В России могут серьезно увеличиться штрафы за самовольное подключение к канализации и водопроводу. О законопроекте о поправках к КоАП сообщили «Известия».

В Госдуме инициативу заксобрания Красноярского края оценили положительно, ведь размеры штрафов не менялись с 2007 года. Депутаты полагают, что повышение должно быть кратным — сразу в 10 раз: до 15 тыс. для физических и 30 тыс. — для юридических лиц.

Из-за небольших штрафов сейчас, отмечают эксперты, некоторые собственники даже предпочитают сначала самовольно подключиться к сетям и лишь затем оформлять необходимые документы. Поэтому наказание должно быть ужесточено, а суммы подняты выше стоимости официального подключения. Кроме того, наказание должно следовать не только за сам факт врезки, но и за последующее ее использование.

«В связи с тем, что размеры административных штрафов по статье 7.20 КоАП (самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения) не пересматривались с 2007 года, нуждается в проработке вопрос об усилении ответственности за совершение указанных административных правонарушений», — говорится в отзыве Правительства на законопроект.