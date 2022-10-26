В России могут ужесточить выпуск и продажу видеоигр

В России могут обязать разработчиков и издателей игр маркировать контент по возрастным категориям и запретить выпуск и продажу видеоигр, содержащих запрещенную для распространения информацию. Об этом пишет «Ъ».

Отмечается, что законопроект готовит Минэкономики совместно с Минздравом, Роскомнадзором и Минцифры РФ. Согласно новации, контент будут отслеживать экспертные организации, критерии отбора которых разработает Роскомнадзор.

Дистрибуцию игр, в которых содержится «контент, нарушающий законодательство», авторы предлагают запретить. Документ должен вступить в силу с 1 марта 2024 года.

Участники рынка опасаются, что при отказе исполнять требования регуляторов зарубежным площадкам игровой дистрибуции может грозить блокировка.