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Технологии
26 октября 2022  10:38

В России могут ужесточить выпуск и продажу видеоигр

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В России могут обязать разработчиков и издателей игр маркировать контент по возрастным категориям и запретить выпуск и продажу видеоигр, содержащих запрещенную для распространения информацию. Об этом пишет «Ъ». 

Отмечается, что законопроект готовит Минэкономики совместно с Минздравом, Роскомнадзором и Минцифры РФ. Согласно новации, контент будут отслеживать экспертные организации, критерии отбора которых разработает Роскомнадзор. 

Дистрибуцию игр, в которых содержится «контент, нарушающий законодательство», авторы предлагают запретить. Документ должен вступить в силу с 1 марта 2024 года.

Участники рынка опасаются, что при отказе исполнять требования регуляторов зарубежным площадкам игровой дистрибуции может грозить блокировка.

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