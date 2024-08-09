В России могут ужесточить правила поведения на воде для водителей яхт и катеров

В РФ планируют ужесточить правила поведения на воде для водителей маломерных судов. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» о мерах безопасности на воде и соблюдении правил плавания на маломерных судах в Республике Татарстан рассказал главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

«Сейчас прошел второе чтение законопроект “О безопасности людей на водных объектах” в Государственной думе Российской Федерации. После того, как будет принят закон, Государственная дума будет принимать нормативные акты, постановления. Уже сейчас на уровне МЧС России такая инициатива есть, и мы готовим предложение о внесении тех или иных изменений в существующие статьи «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». Мы даем предложения, МЧС России их обобщает и готовит соответствующие изменения в федеральный законопроект, который будет вносить изменения в кодекс», – рассказал Юрий Венедиктов.

Речи об ужесточении санкций пока не идет, отметил он.

«Не все нарушения, к сожалению, входят в существующий кодекс, и мы не можем привлечь судоводителей к ответственности. Мы хотим полностью охватить все правонарушения», – добавил главный государственный инспектор РТ по маломерным судам.