news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 18 ноября 2024 10:05

В России могут увеличить штрафы за нарушение ПДД

Скопировать ссылку

В России с 1 января 2025 года могут увеличить штрафы за нарушение ПДД.

Например, штраф за непристегнутый ремень безопасности предлагают увеличить с тысячи рублей до 1,5 тысяч рублей, а штраф за пьяную езду увеличится с 30 тысяч до 45 тысяч рублей.

Как сообщает ТАСС, изменятся и условия досрочной оплаты штрафа. Сейчас при нарушении большинства правил дорожного движения водитель в течение 20 дней может заплатить только половину штрафа. После принятия изменений нужно будет платить 75% от штрафа, но срок льготной оплаты увеличится до месяца.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100