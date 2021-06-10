В России могут упростить процесс обязательного автострахования

Госдума РФ планирует принять поправки, освобождающие граждан от обязанности предъявлять диагностическую карту для оформления полиса ОСАГО. С таким предложением выступил Российский союз автостраховщиков, сообщает РИА Новости.

Нововведение обсуждали на профильном комитете и согласовали с Минтрансом, Минфином, ЦБ и МВД. Правительство поддержало изменения. Новый законопроект может вступить в силу с 22 августа .

Необходимости этих поправок объяснили тем, что во время пандемии коронавируса число станций техосмотра значительно сократилось, и автомобилистам негде проходить диагностическую процедуру.

Действие всех диагностических карт, выданных до 1 февраля этого года, продлено до 1 октября.