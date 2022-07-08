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Ру Тат
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Общество
8 июля 2022  20:04

В России могут упростить получение льгот для вдов ветеранов боевых действий

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В России могут измениться правила предоставления льгот для вдов ветеранов боевых действий. Соответствующий законопроект разработал депутат от Татарстана Максим Топилин.

«Подготовил законопроект о предоставлении льгот вдовам ветеранов боевых действий без учета условий проживания», — рассказал он в своем Telegram-канале.

Политик уточнил, что документ разрабатывался по просьбе военкома Татарстана. Сейчас проект находится на рассмотрении Правительства.

#максим топилин #законопроект
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