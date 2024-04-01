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В России могут учредить памятный знак для волонтеров, помогающих бойцам СВО и их семьям
В России могут учредить памятный нагрудный знак для волонтеров, помогающих бойцам СВО и их семьям. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений, утвержденном Президентом Владимиром Путиным по итогам встречи с участниками форума «Всё для Победы!», которая прошла 2 февраля 2024 года.
«Рекомендовать Общероссийскому общественному движению «Народный фронт „За Россию“ учредить памятный нагрудный знак для поощрения граждан, принимающих активное участие в волонтерской деятельности по оказанию помощи участникам специальной военной операции и членам их семей», — сказано в документе, опубликованном сегодня на сайте Кремля.
Срок исполнения поручения — 27 апреля 2024 года. Ответственным назначен руководитель исполкома «Общероссийского народного фронта» Михаил Кузнецов.
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