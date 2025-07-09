В России могут снизить возраст для получения пенсионной надбавки

В Государственной думе рассматривается инициатива о снижении возрастного порога для получения надбавки к страховой пенсии по старости. Автором законопроекта выступил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Документ уже передан в правительство на оценку.

Согласно предложению, пожилые россияне смогут получать увеличенную фиксированную выплату с 70-летнего возраста, тогда как сейчас такая мера применяется только с 80 лет. Размер прибавки планируется варьировать в зависимости от возраста: при достижении 70 лет — увеличение на 100%, с 80 лет или при инвалидности I группы — на 200%, а с 90 лет — на 300%.

Отдельное внимание уделено гражданам с инвалидностью I группы — им также предлагается установить аналогичное повышение фиксированной выплаты по инвалидности.

По словам Нилова, идея проекта возникла после общения с пожилым жителем Луганска, трудившимся на предприятии с опасными условиями. Парламентарий отметил, что с начала 2025 года базовая фиксированная пенсия составила 8 907,7 рубля. Однако существующие возрастные ограничения, по его мнению, фактически лишают многих пенсионеров возможности получить доплату.

«До 80 лет в стране доживают только около четверти мужчин и чуть более половины женщин. До 90 лет — и вовсе лишь 16% мужчин и 34% женщин», — подчеркнул Нилов, добавив, что предложенные изменения помогут большему числу пожилых граждан ощутить поддержку государства.