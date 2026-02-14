В РФ могут разрешить регистрацию машин, находящихся в розыске в недружественных странах

МВД подготовило законопроект, который позволит Госавтоинспекции регистрировать в России автомобили, объявленные в международный розыск по запросам недружественных стран. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве объясняют, что новый законопроект призван защитить права россиян, позволив им законно пользоваться своим имуществом. Отмечается, что инициаторы розыска часто не предоставляют никаких подробностей, почему автомобиль разыскивается.

Без этой информации невозможно объективно принимать процессуальные решения, касающиеся автомобиля, поясняют в МВД.