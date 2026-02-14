news_header_top
Общество 14 февраля 2026 11:46

В РФ могут разрешить регистрацию машин, находящихся в розыске в недружественных странах

МВД подготовило законопроект, который позволит Госавтоинспекции регистрировать в России автомобили, объявленные в международный розыск по запросам недружественных стран. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве объясняют, что новый законопроект призван защитить права россиян, позволив им законно пользоваться своим имуществом. Отмечается, что инициаторы розыска часто не предоставляют никаких подробностей, почему автомобиль разыскивается.

Без этой информации невозможно объективно принимать процессуальные решения, касающиеся автомобиля, поясняют в МВД.

