В России могут разрешить предъявлять водительские права через MAX

Российским водителям могут разрешить предъявлять регистрационные документы на автомобиль и водительские удостоверения через платформу MAX. Об этом говорится в проекте постановления Правительства РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно документу, россиянам могут позволить демонстрировать данные посредством двухмерного штрихкода при взаимодействии с порталом «Госуслуги». Предполагается, что такой способ предъявления документов будет приравнен к обычному предъявлению бумажных или электронных версий.

Изменения планируют внести в правила дорожного движения РФ.

Ранее стало известно, что в Татарстане в 2026 году планируется запустить пилотный проект по цифровому заселению гостей отелей через национальный мессенджер. Туристы смогут получать ключи от номеров без оформления бумажных документов, что снизит нагрузку на персонал отелей.