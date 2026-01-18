news_header_top
Общество 18 января 2026 17:06

В России могут разрешить предъявлять водительские права через MAX
Фото: © «Татар-информ»

Российским водителям могут разрешить предъявлять регистрационные документы на автомобиль и водительские удостоверения через платформу MAX. Об этом говорится в проекте постановления Правительства РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.

«Татар-информ» одним из первых среди СМИ Татарстана начал работу в MAX и запустил собственный канал «Татар-информ. Главное», где публикуются основные новости республики.

Согласно документу, россиянам могут позволить демонстрировать данные посредством двухмерного штрихкода при взаимодействии с порталом «Госуслуги». Предполагается, что такой способ предъявления документов будет приравнен к обычному предъявлению бумажных или электронных версий.

Изменения планируют внести в правила дорожного движения РФ.

Ранее стало известно, что в Татарстане в 2026 году планируется запустить пилотный проект по цифровому заселению гостей отелей через национальный мессенджер. Туристы смогут получать ключи от номеров без оформления бумажных документов, что снизит нагрузку на персонал отелей.

