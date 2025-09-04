В России могут признать вымершим тонкоклювого кроншнепа

Тонкоклювый кроншнеп в этом году может быть признан вымершим видом птиц в России. Об этом «Татар-информу» сообщила научный сотрудник Союза охраны птиц России Елена Чернова.

«Тонкоклювый кроншнеп в этом сезоне, судя по всему, будет признан вымершим, потому что с 1996 года его живым никто не видел», – сказала собеседник агентства.

Тонкоклювый кроншнеп Фото: © Красная книга Томской области

Также сейчас в Красную книгу могут внести и другой вид птиц – обыкновенную горлицу.

«Еще несколько десятилетий назад она была совершенно обычным видом, а сейчас это уже вполне себе краснокнижный вид», – резюмировала спикер.