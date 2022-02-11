В России могут появиться программы кешбэка за научно-популярные туры

В России могут ввести туристические кешбэки за поездки в сфере научно-популярного туризма. Соответствующее поручение дал Президент Владимир Путин.

«<...> разработать и реализовать в рамках национального проекта „Туризм и индустрия гостеприимства“ план мероприятий по развитию научно-популярного туризма в РФ, определив источники финансирования таких мероприятий начиная с 2022 года и рассмотрев вопрос о возможности возмещения части затрат граждан на приобретение туристских продуктов», — сказано в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Поручение дано Кабмину и координационному совету по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию. Доклад должны подготовить до 30 апреля.