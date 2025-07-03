В России могут появиться креативные лаборатории на производственных базах

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу по созданию творческих лабораторий на предприятиях и пообещал дать соответствующие поручения для обеспечения системной поддержки подобных проектов. Об этом он сообщил на посещении выставки «Знай наших», где представлены участники конкурса растущих российских брендов. Его слова приводит РИА Новости.

Одним из экспонентов стала компания «Антихрупкость» – бренд фарфоровой посуды, возникший как творческая лаборатория при заводе «Фарфор Сысерти». Основатель бренда Илья Орлов-Бунин рассказал главе государства, что на сегодняшний день ими уже реализованы четыре лаборатории на разных предприятиях. При этом, по его словам, в стране насчитывается более 250 производств, где могли бы быть запущены аналогичные инициативы. Однако для реализации таких проектов необходима стабильная поддержка со стороны государства, в том числе через Минпромторг России или иные институты развития.

Путин заявил, что намерен поручить проработку этого вопроса профильным ведомствам, отметив, что ключевым условием является поиск источников финансирования для закупки оборудования и подготовки кадров. Орлов-Бунин в ответ уточнил, что проекты реализуются с использованием уже существующей производственной базы, что способствует развитию самих предприятий. Президент согласился с этой позицией, подчеркнув необходимость финансовых механизмов для поддержки идеи, и добавил, что инициатива заслуживает внимания и стоит ее опробовать.