В России могут появиться бесплатные парковочные места для участников СВО и их семей

Депутаты Госдумы планируют в весеннюю сессию внести на рассмотрение законопроект, который предусматривает введение бесплатных парковочных мест для участников СВО и членов их семей. Об этом сообщил первый заместитель председателя думского комитета по контролю Дмитрий Гусев.

Подобный документ уже рассматривался в нижней палате парламента в 2024 году. Проект предусматривал право бесплатной парковки в платных зонах для участников СВО и их семей, но позже был отклонен профильным комитетом.

«Повторное внесение законопроекта планируется в весеннюю сессию. Мы учли замечания профильного комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. И в ближайший месяц законопроект будет внесен в Государственную думу», – сказал Гусев в беседе с «Абзацем».