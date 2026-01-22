news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 22 января 2026 22:15

В России могут появиться бесплатные парковочные места для участников СВО и их семей

Читайте нас в
Телеграм

Депутаты Госдумы планируют в весеннюю сессию внести на рассмотрение законопроект, который предусматривает введение бесплатных парковочных мест для участников СВО и членов их семей. Об этом сообщил первый заместитель председателя думского комитета по контролю Дмитрий Гусев.

Подобный документ уже рассматривался в нижней палате парламента в 2024 году. Проект предусматривал право бесплатной парковки в платных зонах для участников СВО и их семей, но позже был отклонен профильным комитетом.

«Повторное внесение законопроекта планируется в весеннюю сессию. Мы учли замечания профильного комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. И в ближайший месяц законопроект будет внесен в Государственную думу», – сказал Гусев в беседе с «Абзацем».

#бесплатные парковки
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Наиля Зиннатуллина вышла замуж за Тимура Нагуманова

Наиля Зиннатуллина вышла замуж за Тимура Нагуманова

22 января 2026
ЗАГС РТ назвал активный возраст материнства и отцовства в Татарстане

ЗАГС РТ назвал активный возраст материнства и отцовства в Татарстане

22 января 2026