В России могут поднять взносы на капремонт домов для установки датчиков утечки газа

В квартирах россиян могут начать установку датчиков утечки газа с функцией автоматического перекрытия. Оборудовать ими многоквартирные дома при капремонте предлагают депутаты Государственной Думы. Инициатива направлена в Минстрой, сообщают «Известия».

Как подсчитали авторы проекта, раз в месяц в стране регистрируют как минимум два взрыва бытового газа в квартирах, участились и случаи протечек. Умные датчики же, подчеркивают депутаты, позволят снизить число ЧП.

«Так, умные датчики могут не только предупреждать людей и газовиков о протечках, но и перекрывать подачу газа, тем самым предотвращая ЧС», — заметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Установку датчиков планируют проводить за счет отчислений в фонды капремонта. Как подчеркивают эксперты, это может увеличить размер взносов граждан. Ведь стоимость одного датчика составляет около 3,6 тыс. рублей, а установка — 1,5 тыс. Кроме того, в дальнейшем возникнут затраты на их ремонт и содержание.