В России могут отменить транспортный налог для пенсионеров

Автомобили с мощностью до 150 л. с., которыми владеют российские пенсионеры, могут быть освобождены от транспортного налога. С таким предложением к главе Минтруда Антону Котякову обратился депутат Госдумы Иван Сухарев, сообщает RT.

«Прошу вас оценить целесообразность освобождения граждан, вышедших на пенсию по старости, от начисления транспортного налога на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л. с.», — говорится в письме, направленном министру.

Сухарев напомнил, что сейчас каждый регион самостоятельно устанавливает условия для уплаты транспортного налога для пенсионеров. В результате в одном субъекте гражданин может быть полностью освобожден от уплаты, а в соседнем — платить 50% от суммы. При этом в небольших населенных пунктах, где нет системы общественного транспорта, пенсионерам необходимо собственное авто.