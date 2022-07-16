В России могут отменить НДС на социально значимые продукты

Минпромторг совместно с Минфином и Минэкономразвития оценивает целесообразность отмены НДС на социально значимую продукцию, сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. В перечень таких продуктов входят хлеб, молоко, сахар и другие.

«»Решение по обнулению НДС, конечно, может быть принято, но прежде мы все должны четко понимать – приведет ли это к снижению цен или нет», – цитирует Евтухова ТАСС.

Прогнозы зарубежных экспертов о том, что Россию ждет «галопирующая инфляция» на продовольственном рынке, не оправдались, отметил он. Крупнейшие ретейлеры уже приняли добровольное решение ограничить повышение торговой наценки на социально значимые товары в пределах 5-10%.

Окончательное решение об отмене НДС будет принимать Минфин, добавил Евтухов.

В июне Ассоциация компаний розничной торговли предложила ФНС снизить налоговую нагрузку на торговые сети ради удержания цен на товары первой необходимости. В частности, речь идет об отсрочке уплаты страховых взносов, а также снижении НДС на социально значимые продовольственные товары.