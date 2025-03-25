В России могут отменить экзамены для въезда мигрантов из визовых стран

В России необходимо отменить въездные экзамены для мигрантов из визовых стран. С этой инициативой уже много лет выходят к Правительству страны. Об этом на заседании Совета при полномочном представителе Президента России в ПФО по вопросу реализации государственной миграционной политики и социально-культурной адаптации мигрантов в регионах Приволжского федерального округа сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.

«Нашей инициативой было отменить экзамен для иностранных граждан визовых стран, которые привлекаются в Россию для трудовой деятельности. Сейчас проект закона поддержан. Мне тяжело представить, как граждане Китая, Индии или Вьетнама, приезжая сюда, каким-то образом получают сертификат», – заявил он.

При этом речь идет только о гражданах тех стран, которым необходима виза для того, чтобы попасть в Россию.