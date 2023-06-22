В России могут отменить блокировку некоторых пиратских онлайн-кинотеатров

Минцифры может отказаться от блокировки некоторых сайтов, транслирующих видеоконтент западных компаний, который в России не представлен официально. От этом РИА Новости сообщил источник в отрасли.

Такой видеоконтент не должен быть легально представлен в российских онлайн-сервисах, находиться в прокате в кинотеатрах и не должен содержать экстремистские материалы и пропаганду ЛГБТ, уточнил собеседник агентства.

Напомним, после начала военной спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года страны Запада начали вводить антироссийские ограничения. В том числе крупные зарубежные кинокомпании и стриминговые сервисы, такие как Disney, Sony Pictures, Warner Bros и Netflix, приостановили показ своих кинолент в России.