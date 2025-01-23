В России могут начать разработку вакцины против рака груди и поджелудочной железы

Российские ученые собираются создать модели онкологических заболеваний для разработки персонализированных мРНК-вакцин, включая вакцины против рака почек, молочной железы и поджелудочной железы. Начало испытаний таких вакцин ожидается в конце 2025 или начале 2026 года, сообщил ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Гамалеи Александр Гинцбург.

«Если они [объемы финансирования] будут такие, как мы договаривались, ожидали, то мы начнем очень интенсивно параллельно с меланомой, где все отработано <...>, делать другие модели онкологических заболеваний», – сообщил он. В сентябре 2025 года запланированы исследования на пациентах с меланомой.

Гинцбург добавил, что первыми людьми, которые получат новую вакцину от рака в рамках клинических исследований, могут быть пациенты с меланомой и мелкоклеточным раком легких.

Ранее он сообщал, что доклинические испытания вакцины показали ее способность подавлять развитие опухоли. Гинцбург также добавил, что в зависимости от финансирования будут запущены 2-3 дополнительные линии испытаний на животных.