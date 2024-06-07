В России могут начать по умолчанию блокировать спам-звонки из-за границы

Роскомнадзор совместно с крупными операторами связи обсуждает пути совершенствования механизмов борьбы с телефонным мошенничеством, передает ТАСС.

Одной из рассматриваемых мер является блокировка по умолчанию всех входящих звонков из-за границы силами операторов. При этом у абонентов останется возможность в личном кабинете разрешить прием таких вызовов – либо вообще всех, либо только от контактов из адресной книги.

По словам источника, эксперты в сфере связи и кибербезопасности поддерживают необходимость повышения ответственности операторов за бездействие в вопросах противодействия телефонным мошенникам.